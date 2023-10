Terracina, primo ko in campionato: al Caslini passa il Colleferro

Prima sconfitta stagionale per il Terracina: contro il Colleferro, bastano i gol di Oduamadi e Lorenzi per regalare la vittoria ai padroni di casa, per 2-0. Un duro ko per gli uomini di Pernarella, che non hanno mai nascosto la loro ambizione di promozione in Serie D. Non sbaglia invece l'UniPomezia, che contro l'Atletico Lodigiani si impone con il risultato di 2-0. I pontini scendono dunque al secondo posto in classifica, a 20 punti a fronte dei 23 degli avversari.