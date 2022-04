Colleferro-Vis Sezze 3-0: super Oduamadi per il tris

Sconfitta nell'ultima trasferta stagionale per la Vis Sezze, che sul campo del Colleferro cade 3 a 0 grazie ad un super Oduamadi, complice un gioco troppo poco decisivo per incidere. I padroni di casa partono fin da subito meglio, passando in vantaggio grazie ad una sassata di Oduamadi dopo 3 minuti dall'inizio: una palla imprendibile per Paccariè. La Vis rialza la testa e prova a costruire in cerca del pareggio ma al 16’ ancora Oduamadi si lancia in contropiede, si invola verso la porta, scarta il portiere e mette in rete la sfera. Il Colleferro si compatta e concede pochissimo in difesa, provando però ancora a farsi vedere in avanti. Nella ripresa non cambiano gli equilibri del match, fino al 39', quando a pochi minuti dalla fine ancora Oduamadi colpisce la difesa pontina con un gran gol. La Vis torna così in zona play-out: è ottava in classifica, con 43 punti, alle spalle di Anagni, a una sola lunghezza in più. Si deciderà tutto nell'ultima giornata.

COLLEFERRO CALCIO - VIS SEZZE: 3-0

Colleferro Calcio (5-3-2): Alessandri, Porcu, R. Galeazzi, Mastrella (41’ st C. Galeazzi), Cataldi, Calabresi (16’ st A. Proietti), Valentino (33’ st Tornatore), Giustini, Di Mauro (43’ st Calenne), Amici, Oduamadi (45’ st Coluzzi). A disp. M. Proietti, Lucidi, Bernabei, Botticelli. All. G.L. Staffa.

Vis Sezze (4-2-3-1): Paccariè, Franchin (22’st Cecconi), D. Mollo, Valente, Marchetti, Compagno, Franchini (23’ pt Palluzzi), Consoli (41’ st Zaccaria), Onorato, Loria (42’ st Rieti), M. Mollo (22’ st Dell’Aguzzo). A disp. Tartara, Diaco, Frateloreto, Giannone. All. F. Di Vezza.

MARCATORI: 3’ pt, 16’ pt, 39’ st Oduamadi (C)