Coppa Italia, Cynthialbalonga - Aprilia nei Trentaduesimi di finale

Eliminate Team Nuova Florida e Ostiamare, l'Aprilia affronterà in trasferta la Cynthialbalonga neiTrentduesimi di finale di Coppa Itlalia. E' l'accoppiamento stabilito dal tabellone, che mercoledì 3 novembre (ore 14.30) metterà di fronte la squadra di Galluzzo a quella di Scudieri, ad oggi la sorpresa in negativo del girone G di campionato.

La gara è di sola andata. In caso di parità al termine dei 90' saranno i rigori a sancire la squadra vincente. A partire dai sedicesimi di finale disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiamo, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale.

Dipartimento che ha reso noto anche il tabellone degli accoppiamenti in caso di passaggio del turno. L'Aprilia, una volta qualificata affronterebbe nei Sedicesimi gli abruzzesi del Castelnuovo Vomano o molisani del Vastogirardi.

Per affrontare nuovamente una laziale, bisgonerebbe aspettare gli Ottavi, dove attendere l'Aprilia potrebbe esserci una tra Trastevere e Vis Artena.

Il 3 novembre è però ancora lontano, adesso incombe l'anticipato di sabato pomeriggio (ore 15) sul campo del Real Monterotondo Scalo.