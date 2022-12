Centro Sportivo Primavera, vinto il ricorso contro l'Astrea

Tre punti in più in classifica per il Centro Sportivo Primavera. La squadra pontina vince a tavolino il match contro l'Astrea del 13 novembre scorso, come stabilito dal Giudice Sportivo. La squadra avversaria era rimasta con soli due Under nel finale e così il Giudice ha accolto il reclamo degli apriliani. Con i tre punti ottenuti, i ragazzi di Polverini si portano così a due soli punti di distanza dall'Anzio secondo.