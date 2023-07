CS Primavera ancora senza stadio: a rischio l'iscrizione. Appello al comune di Aprilia

Il Centro Sportivo Primavera è ancora senza stadio. Il club, in un nuovo comunicato, ha spiegato di non aver ancora ricevuto risposta dal comune di Aprilia al quale è stato richiesto il Quinto Ricci: è dunque a rischio l'iscrizione al campionato. La nota:

"L’ASD Centro sportivo Primavera comunica che, avvicinandosi il termine per l’iscrizione al campionato di eccellenza 2023/2024 e non avendo un campo omologato per il campionato sopraindicato, ha fatto richiesta in data 29/06/2023 al Comune di Aprilia di essere autorizzato all’utilizzo del Campo sportivo comunale “Quinto Ricci”. Ad oggi, non avendo avuto, nonostante continue sollecitazioni, nessun riscontro in merito, fa presente che è a rischio l’iscrizione al campionato, che deve avvenire entro mercoledì 19/07/2023. Un fatto di tale portata, come la mancata iscrizione, sarebbe gravissimo e rappresenterebbe un danno enorme, non solo al Centro sportivo Primavera, ma a tutto il mondo dello sport apriliano che si vedrebbe privato dell’unica squadra di Aprilia rimasta a militare in una serie così importante. Ecco perché chiediamo all’Amministrazione comunale e al Sindaco Principi di prendere una posizione ufficiale e pubblica positiva, entro il 19/07/2023, consentendo ad Aprilia di non perdere questa occasione e permettendo a tanti tifosi di tornare a gioire per il calcio apriliano".