Cynthialbalonga-Aprilia 0-0: nessun gol nel derby

Dopo la sconfitta contro l'Insieme Formia, l'Aprilia torna in campo per un altro derby: quello contro il Cynthialbalonga. La sfida, valida per la 26esima giornata di Serie D, girone G, termina in parità. 0 a 0 al Bruno Abbatini di Genzano, dove la gara non si sblocca nonostante una buona prestazione da parte dei ragazzi di Galluzzo. Un punto ciascuno, dunque, per due formazioni che restano ora appaiate in classifica: entrambe, con il pareggio, salgono a 41 punti in classifica e restano a -5 dalla zona playoff.

CYNTHIALBALONGA-APRILIA 0-0