Cynthialbalonga-Insieme Formia 5-1: poker subito

L'Insieme Formia esce senza punti della 30esima giornata di campionato. Nonostante il buon momento che sta vivendo, la squadra di Starita perde contro il Cynthialbalonga, settimo in classifica. A sbloccare il gol Alessandro su rigore, al 18'. A seguire il pari di Camilli, al 26', che però dura poco. Ancora Alessandro, al 38', mette in rete la palla del 2 a 1. Nel secondo tempo i padroni di casa segnano ancora: al 56' punisce Ferlicca, mentre sul finale finisce in poker con Nanni e Roberti. Per i pontini 26 punti in 30 partite, appena 3 sopra la zona di retrocessione diretta nella quale al momento si trovano Lanusei e Sassari Calcio Latte Dolce.

MARCATORI: 18' Alessandro rig (CA), 26' Camilli (IF), 38' Alessandro (CA), 56' Ferlicca (CA), 83' Nanni (CA), 94' Roberti (CA)