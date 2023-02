Latina Borghi Riuniti, Cosimi: "Coppa Italia? Tra le 8 migliori, grande soddisfazione"

Una fine 2022 e un inizio 2023 non semplici per il Latina Borghi Riuniti, che dopo aver toccato il fondo della classifica ha messo a segno due vittorie consecutive in campionato, non prima di aver agguantato il passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Atletico Pontinia, battuto agli ottavi. Ai quarti, per la squadra pontina c'è l'Atletico Lariano. Il match d'andata, nonostante una buona prova di squadra per la formazione di Campo, è finito 0 a 0, con qualche rammarico di troppo. Daniele Cosimi, centrocampista e capitano del club pontino, ha parlato del momento del Latina Borghi Riuniti ai microfoni di Latina Today.

Nonostante una buona prestazione, non siete riusciti ad andare oltre lo 0 a 0 in questa sfida d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atletico Lariano. Cosa vi è mancato?

"Siamo stati protagonisti di una buona prestazione contro una squadra quadrata come l'Atletico Lariano. Ci è mancato un pizzico di intelligenza e di malizia in più quando siamo rimasti in superiorità numerica. Avremmo dovuto sfruttare la situazione per fare gol, giocando più palla a terra invece di forzare le palle in avanti, ma abbiamo incontrato una buona squadra che non ha rischiato nulla. Ci resta l'amaro in bocca per non aver sfruttato la superiorità numerica".

Il passaggio del turno si deciderà il prossimo 8 marzo, a Lariano. Alla luce della gara d’andata, quali aspetti pensi che potranno essere decisivi?

"Sicuramente uno degli aspetti decisivi per il passaggio del turno sarà la motivazione. Chi ne ha di più, passerà il turno. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico, non siamo inferiori a loro. Le motivazioni faranno la differenza. Andremo lì per fare la nostra partita".

Agli ottavi avete battuto in extremis l’Atletico Pontinia, primo nel girone E di Promozione. Contro l’Atletico Lariano, quinto nel girone D, siete stati protagonisti di un’ottima prestazione nell’andata dei quarti. Quali stimoli in più vi dà la Coppa Italia?

"La Coppa Italia l'ho sempre vista come una "scorciatoia" per andare in Eccellenza. Io personalmente l'ho vinta quando ero a Sermoneta e posso assicurare che è bello, anche perché ci permetterebbe il salto. Per noi è una grande soddisfazione essere tra le miglior otto del campionato di Promozione e aspiriamo a fare di più".

In campionato, dopo una serie di risultati deludenti, avete raddrizzato la rotta e nelle ultime due sfide, avete portato a casa sei punti. La salvezza ora sembra un obiettivo concreto…

"Finita la partita di oggi, la testa è già su domenica prossima. Andiamo in casa della prima della classe, consapevoli e fiduciosi dei nostri mezzi. Andremo a giocarci la partita senza paura, con umiltà e sempre con il dovuto rispetto dell’avversario. Non sarà una partita facile dato che il Pescatori Ostia viene da due sconfitte consecutive, ma ci faremo trovare pronti".

Sei uno dei "simboli" di questo club e certamente un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio: quanto è stato difficile rimanere compatti come squadra dopo la prima parte di stagione sicuramente non positiva?

"Non è stato molto facile, ma la fortuna è che siamo un gruppo coeso, composto da bravi ragazzi... Persone serie ed umili. I giovani si sono sempre messi con educazione a disposizione senza mai dire una parola".

Dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Campo, qualcosa è cambiato all’interno dello spogliatoio? Cosa vi ha portato in più a livello tattico e mentale?

"Il mister lo conosco da molto tempo, ed è stata la scelta giusta al momento giusto. Mentalmente eravamo una squadra con l’entusiasmo sotto i piedi e il suo arrivo ha riacceso in noi, appunto, quella voglia che da qualche mese mancava. È un gran motivatore ed un allenatore tatticamente preparato. Ha trovato la quadratura giusta nel nostro sistema di gioco, anche se sono del parere che non sono i moduli a fare la differenza, bensì la voglia. Lavoriamo con uno staff molto preparato e si sa, nel calcio ogni minimo particolare fa la differenza. Siamo una squadra consapevole dei propri mezzi, adesso più che mai".