Nuovo Cos Latina in lutto: è morto Daniele Mariani

Il Nuovo COS Latina saluta un amico e un collaboratore fidato. Dopo una lunga malattia, è morto Daniele Mariani, membro della dirigenza e con un passato in varie società della provincia. Il messaggio del club neroverde:

"Giornata triste in casa neroverde. Dopo una lunga ed estenuante malattia ci ha lasciato Daniele Mariani all’età di 61 anni. Membro della nostra società, appassionato di sport e di calcio in particolare, il dirigente ci ha illuminato con il suo esempio lottando con coraggio, forza e dignità proprio come era abituato a fare in campo. Alla sua famiglia giungano le condoglianze sincere di tutto il Cos Latina. Ciao Daniele, che tu possa riposare in pace".