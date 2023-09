Davis Curiale: "Il Terracina ha fatto uno sforzo per prendermi. Ho rifiutato club di Serie C"

Davis Curiale, nuovo attaccante del Terracina nell'ultima stagione al Messina, parla ai microfoni del club:

"Sono molto emozionato, carico. Volevo rimettermi in gioco, non ho guardato categorie. Ho fatto la preparazione qui, mi sono allenato con loro ad agosto. Mi sono sentito coccolato e voluto. È sempre bello quando vedi che la gente si ricorda di te... Ho giocato a Frosinone, magari persone di Terracina mi conoscono per quello. Seguivo la squadra per Carlini che per me è un fratello".

"Siamo partiti con il piede giusto, speriamo di continuare così e di vedere lo stadio pieno".

"Carlini è come un fratello per me. Abbiamo una storia di vita molto simile, è la terza volta che giochiamo insieme. Lui è di qui, so la responsabilità che si è preso. Sono qui per dargli una mano".

"Il primo settembre sono tornato a casa per fare le mie valutazioni. Il Terracina non voleva prendere un attaccante con un budget alto ma con l'infortunio di Fioretti la società ha fatto un ulteriore sforzo per me. Quando mi hanno detto che erano interessati, ho scelto Terracina preferendola anche a squadre di Serie D e C. Mi hanno fatto sentire il loro affetto".

"Giordano Fioretti lo conosco bene. Ha fatto sempre tanti gol. Possiamo coesistere benissimo. Attaccanti che hanno fatto categorie superiori si capiscono. Siamo una squadra forte e ognuno deve dare il massimo".