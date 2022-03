Aprilia, De Crescenzo convocato per la Viareggio Cup

Ancora una convocazione con la Rappresentativa di Serie D per Gianmarco De Crescenzo, centrocampista dell'Aprilia. Il giocatore del club pontino prenderà parte alla 72esima edizione della Viareggio Cup, che si terrà in Toscana dal 13 al 30 marzo. Il comunicato della società:

"GIANMARCO DE CRESCENZO CONVOCATO DALLA RAPPRESENTATIVA DI SERIE D PER LA 72ª VIAREGGIO CUP. Ufficiale la convocazione per il nostro calciatore DE CRESCENZO GIANMARCO in occasione della 72ª Viareggio Cup, in programma in Toscana dal 13 al 30 Marzo 2022. Complimenti ed in bocca al lupo Gianmarco".