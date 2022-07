De Marco: "L'Aprilia ha creduto nelle mie qualità"

In casa Aprilia è arrivato Andrea De Marco, attaccante classe 1994 che andrà a rinforzare il reparto avanzato con la sua esperienza. Le prime parole del nuovo giocatore delle Rondini: “Ho deciso di accordarmi con l’Aprilia perché è la società che più di tutte ha creduto nelle mie qualità. Ogni calciatore ha bisogno di sentirsi parte importante di un progetto per potersi esprimere al meglio, qui mi hanno trasmesso quella fiducia che poi alla fine ha fatto la differenza nella mia scelta. Ovviamente ringrazio la Società ed il mister Olivera perché questa rappresenta una chance importante per la mia carriera. Sono molto motivato e spero subito di legare con i miei nuovi compagni. Come tutti gli anni cercherò di mettermi a disposizione con grande umiltà e professionalità perché penso che solamente con questi due ingredienti si possano raggiungere grandi obiettivi”.