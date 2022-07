Aprilia, arriva De Marco: il comunicato ufficiale

Un innesto di qualità per l'Aprilia, che ha annunciato l'arrivo di Andrea De Marco, attaccante vincitore di tre campionati consecutivi. Un'esperienza importante quella che ha alle spalle il giocatore classe 1994, che in carriera ha già realizzato 125 gol. Il comunicato del club:

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con l’attaccante classe 1994 Andrea De Marco. Reduce dalla vittoria di ben 3 campionati consecutivi con le maglie di Tivoli, Unipomezia e Montespaccato, De Marco ha vestito in carriera anche le maglie di Eretum Monterotondo, San Cesareo, Sora, Cynthia, Lupa Castelli Romani e Fidene. A 27 anni ha già realizzato 125 reti tra Campionati e Coppe di cui 22 nella passata stagione riportando il Tivoli in Serie D".