Aprilia, Del Duca: "Possiamo fare la nostra figura"

Debutto casalingo per l'Aprilia, che alle 15 è attesa in campo al Quinto Ricci contro l'Atletico Uri. Esordio stagionale in casa, dopo la prima sfida contro l'Angri, coincisa con una sconfitta. Ai microfoni de Il Messaggero, il capitano Pietro Del Duca ha dichiarato: "In questa seconda giornata di campionato vogliamo sicuramente riscattare non la prestazione ma il risultato scaturito domenica scorsa ad Angri. In questa gara con l'Atletico Uri dovrà arrivare sicuramente un risultato pieno. È quello che vogliamo e che ci aspettiamo tutti quanti. Cercheremo di portare a casa la vittoria in ogni modo e maniera. È fondamentale ottenere i tre punti per trasmettere un po' di entusiasmo. È dal 20 luglio che siamo sul campo e toglierci una prima soddisfazione farà bene a tutti quanti. Stiamo lavorando sodo, facciamo un girone duro dove sono presenti squadre molto attrazzate. In questo raggruppamento ci vogliono esperienza, furbizia, scaltrezza per indirizzarlo sulla strada giusta. Se riusciamo ad amalgamarci possiamo fare la nostra figura".