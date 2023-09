Monte San Biagio, Del Prete: "Dobbiamo uscire da questa situazione tutti insieme"

Quattro sconfitte su quattro per il Monte San Biagio, che deve trovare il modo per ripartire. Il tecnico Del Prete, dopo l'ultimo ko con la Lodigiani, ha parlato così a Tuttocalciopontino:

"È un momento difficile, dove ripere le stesse cose lascia il tempo che trova. Anche la partita di ieri disputata in casa della Lodigiani, è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo siamo carenti in zona gol. Quello che dico sempre ai ragazzi è di non rimproverarsi mai niente, dobbiamo uscire da questa situazione tutti insieme. Per tre anni ci sono arrivati sempre complimenti, ora tocca accettare le critiche e non fare nessuna forma di vittimismo. Adesso serve tanta umiltà e lavoro, ai ragazzi dico di non mollare perché siamo un gruppo straordinario".