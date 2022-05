Angelocore, dg Aprilia: "Sogno di portare il club tra i professionisti"

Il Direttore Generale dell'Aprilia Marco Angelocore traccia il bilancio della stagione a poche giornate dalla fine del campionato. Fresco del rinnovo biennale insieme al responsabile delle giovanili Luca Ripa, fortemente voluto dal presidente Pezone, il dg si racconta, traccia un bilancio e parla degli obiettivi futuri.

BILANCIO - “A livello di agonistica non siamo molto soddisfatti perché il nostro modo di fare calcio ci ha sempre portato ottimi risultati. Calcolando però che siamo arrivati a luglio, è stata una stagione di transizione dove abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Considerando la pandemia, le chiusure e tutte le difficoltà iniziali, sicuramente è stato fatto il massimo. Abbiamo migliorato molto sotto il punto di vista organizzativo, grazie anche all’attenzione del responsabile delle giovanili Luca Ripa, e sotto il profilo dell’immagine societaria affinché si possa crescere di anno in anno. Abbiamo apportato delle modifiche che permettessero ai ragazzi di sentirsi più coccolati rispetto al periodo precedente”.

OBIETTIVI - “Bisogna ringraziare il Presidente Pezone che si è rivelato una persona eccezionale sotto ogni punto di vista, ogni nostra richiesta è stata avallata sempre in favore dei ragazzi. Ha continuato a darci fiducia e non posso non essere grato per questo. L’obiettivo che abbiamo è quello di costruire squadre competitive portando allenatori qualificati e, con maggior tempo disponibile, cercare di ottenere risultati in linea con il blasone di questo splendido club”.

GIOVANI - “Abbiamo avuto diversi 2005 e 2007 in Rappresentativa e questo ci fa molto piacere. Qualcuno è andato in prova a società professionistiche e ne stiamo mandando altri. Sotto questo punto di vista è stato fatto un lavoro di primissimo livello perché ci sono dei contatti ben avviati che potranno continuare ad essere approfonditi”.

SOGNO - “Per il grande affetto e posso permettermi di dire amicizia e riconoscenza che ho per il Presidente Pezone, vorrei ottenere il prima possibile il salto nei professionisti. Sarebbe bello fare le categorie nazionali con l’Aprilia perché qui ci sono strutture e possibilità che altrove non si trovano. Non manca davvero nulla. Il mio sogno è tornare nei professionisti dove sono stato per 7 anni e cercare di fare un regalo al Presidente Pezone perché è lui il deus ex machina della Società. Ci tengo inoltre a ringraziare in primis Luca Ripa con cui condivido questo splendido viaggio, tutto lo staff dell’Aprilia ed anche i genitori che ci hanno supportato, dal primo all’ultimo”.