Vis Sezze, il ds Di Emma: "Faremo una stagione all'altezza"

Fabrizio Di Emma torna alla Vis Sezze nel ruolo di DS, già ricoperto nella scorsa stagione prima dell'addio. Queste le prime parole del nuovo direttore sportivo:

"Dispiace per come sono andate le cose durante lo scorso anno, quando dopo poco tempo dall’inizio del campionato, sono stato costretto a lasciare il mio ruolo per importanti motivi lavorativi. È stato un anno difficile, perché dopo una vita passata nel mondo del calcio, restare fuori controvoglia non è affatto semplice.



Qualche settimana fa c’è stata la possibilità di rientrare nella Vis, nonostante altre offerte di diverse società. Ma sono legato a questa società da un amore e una stima troppo forti, in special modo con tutte le persone che ne fanno parte. Non c’è stato nemmeno bisogno di discuterne.



Ora che l’Eccellenza si appresta a riabbracciare una formula a due gironi, la prossima stagione sarà molto complessa, perché il livello di competitività si alzerà parecchio. Ho molta voglia di lavorare per programmare al meglio la stagione e sono sicuro che disegneremo una Vis Sezze all’altezza della stagione che ci aspetta".