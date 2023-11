Di Marco: "Il lavoro con i giovani all'Agora Latina mi soddisfa. Squadre professionistiche osservano i nostri talenti"

Filippo Di Marco, direttore sportivo del settore giovanile dell'Agora Latina, ci racconta i suoi primi mesi nel nuovo ruolo, assunto dopo l'addio al Città di Formia:

"Questa nuova esperienza per me rappresenta un'ulteriore crescita e soprattutto un altro bagaglio di esperienza non indifferente. Avendo lavorato sempre in ambito di prima squadra lo scorso anno soltanto come responsabile tecnico a Formia, devo dirti che lavorare con i giovani è molto affascinante. Sicuramente è una responsabilità maggiore, perché quando si tratta di ragazzi di adolescenti e giovani calciatori bisogna essere molto lungimiranti e meticolosi in ogni scelta e passo che si compie".

"Siamo partiti bene con tutte le categorie in particolar modo con gli U15 elite gli U17 e U18. Sono molto soddisfatto del lavoro che sta svolgendo lo staff tecnico. La salvezza e di conseguenza il mantenimento delle categorie è il nostro obbiettivo stagionale, poi se riusciremo a fare di più saremo stati bravi. Il nostro è l'anno zero un percorso di crescita che mi ha subito entusiasmato e soprattutto una sfida che mi ha da subito intrigato. Lavorare in prospettiva futura, andare a cogliere le varie sfaccettature di ogni singolo calciatore andarlo a seguire in quella che è la sua crescita personale e calcistica sono cose che mi danno tanto stimolo. A me piace seguire tutto, essere sempre presente agli allenamenti e seguire tutto giorno dopo giorno e migliorare partita dopo partita insieme ai nostri mister. Stiamo cercando di dare degli input mirati, aumentare la qualità delle rose dei calciatori e soprattutto aumentare le aspettative chiedersi sempre di più attraverso una mentalità vincente con alla base tanto tanto lavoro sul campo ma soprattutto scegliere collaboratori che hanno fame e voglia di emergere".

"Ci sono già diverse squadre a livello professionistico che stanno seguendo più di qualche nostro calciatore soprattutto nella U15 élite e nella U17. La scorsa settimana abbiamo avuto come ospiti gli osservatori della rappresentativa regionale che sono venuti a visionare i nostri ragazzi. Questo è per me motivo di grande orgoglio perché la società se lo merita. Ho la fortuna di collaborare a stretto braccio con una persona fantastica come il responsabile del settore giovanile Simone Vertaglia sempre disponibile e competente. Poi per l'aspetto tecnico ho un mister che fa da chioccia a tutti gli altri che è Marco Iannarilli mister degli U15 elite che nel comprensorio Laziale non ha bisogno di presentazioni. Mi confronto sempre con loro e devo dirti che l'Agora è una grande famiglia dove si può crescere tanto".

"Non lo so se il mio futuro sarà sempre con il settore giovanile però posso dirti che la mia voglia di crescere è tanta ogni giorno cerco sempre di accumulare esperienza e di fare della professionalità il mio biglietto da visita. Staremo a vedere quello che sarà ma ad oggi sono concentrato nel far crescere sempre di più la mia società di appartenenza mettendo la mia esperienza e conoscenze a loro disposizione. Ad oggi stiamo lavorando bene con serenità ed armonia e ringrazio la società per questo perché alle spalle ho una società solida che negli anni ha dimostrato di saper lavorare molto bene".