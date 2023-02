Insieme Formia senza un rigore con il Budoni. Di Marco: "Risultato compromesso"

Il direttore sportivo protesta per un calcio di rigore non concesso alla squadra pontina contro il Budoni nell'andata degli ottavi di Coppa Italia, Fase Nazionale

Una sconfitta di misura per l'Insieme Formia nell'andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Budoni, nella fase nazionale. Un'ottima gara dei ragazzi di Gioia, con Durazzo particolarmente ispirato a cercare più volte la conclusione vincente, culminata però con una sconfitta: sul campo sardo passano proprio i padroni di casa con un gol arrivato alla mezz'ora della ripresa. Ad amplificare ancor di più la beffa, un calcio di rigore non concesso per un tocco di mano di un giocatore avversario nella propria area di rigore. Un episodio sul quale la dirigenza formiana non può sorvolare, essendo determinante nell'ottica del doppio confronto (il ritorno si giocherà al Parisio mercoledì prossimo). A Latina Today, il ds Filippo Di Marco ha sottolineato:

"In una fase nazionale non si possono commettere certi errori. Ci sono quattro arbitri, compreso il quarto uomo. Non è possibile che nessuno aiuti l'arbitro: questo è un rigore netto che se fischiato come doveva, ci cambiava completamente la situazione se fosse stato realizzato. Ci vuole più attenzione e rispetto e soprattutto meno arroganza da parte degli arbitri. Ci stiamo giocando una stagione e un episodio del genere ci ha palesemente compromesso. Il fatto che il difensore salti in maniera scomposta con tutte e due le braccia larghe, già questo era un segnale. Poi per di più con il braccio sinistro addirittura blocca il pallone diretto in porta e lo fa cadere perpendicolare al corpo. Errore grave che ci ha fortemente compromesso il risultato".