Atletico Lazio, il ds Di Marco: "Siamo consapevoli della nostra forza"

L'Atletico Lazio continua la campagna acquisti. Il club di Eccellenza, Girone C, sta lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa e poter sperare nella salvezza. La società attualmente ricopre il penultimo posto in classifica: l'obiettivo è quello di risalire il prima possibile per poter sperare almeno nei playout. Filippo Di Marco, ds, ha parlato così del mercato che la dirigenza sta portando avanti.

"Sono molto soddisfatto al momento del lavoro di rafforzamento che è stato fatto per irrobustire la rosa, purtroppo domani per la partita contro la prima della classe la Lupa Frascati non potremmo avere a disposizione quei calciatori su cui puntiamo molto alcuni per infortunio altri per ritardi sulle pratiche di tesseramenti. Non sarà disponibile la punta HERNANDEZ siamo in attesa del transfert dalla Spagna, Lupi e Seck per infortunio. Contiamo di recuperare tutti dopo la sosta natalizia dove lì inizierà il nostro vero campionato. L'ambiente è molto tranquillo e sereno siamo consapevoli della forza che sta acquistando questo organico poi una volta finito il mercato sarà mister GERMANO a trovare il giusto equilibrio a seconda delle caratteristiche dei nuovi arrivati. Sarà fondamentale lavorare bene e con continuità durante le festività dove abbiamo messo un programma di lavoro importante anche con doppie sedute giornaliere, dobbiamo recuperare tantissimi punti sarà difficilissimo, ma stiamo lavorando grazie anche alla società che non ci sta facendo mancare nulla come dei veri professionisti. In questa situazione soltanto lavorando duro possiamo prenderci delle soddisfazioni già nella partita di giovedì prossimo nello scontro diretto importantissimo contro il MOROLO potremo usufruire di altri 3 nuovi acquisti che arriveranno nella giornata di lunedì. Ringrazio tutta la società e la disponibilità che stanno avendo tutti i ragazzi nel mettersi in discussione e scegliere di venire a combattere per la salvezza dell'ATLETICO LAZIO".