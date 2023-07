Città di Formia, Di Marco torna a casa: è il nuovo direttore sportivo

Filippo Di Marco torna a casa. La nuova società del Città di Formia, che ha rilevato il vecchio club nel quale il direttore sportivo ha lavorato per un anno nella scorsa stagione, ha scelto di richiamare il dirigente nello stesso ruolo. Per lui, inoltre, anche il compito di responsabile dell'area tecnica del club biancazzurro. Queste le sue prime parole tramite i canali ufficiali del club: “Ciao ragazzi, ciao Formia, ciao Curva Coni. È stata dura ma la Fenice non muore mai”.