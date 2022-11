Insieme Formia, Di Marco: "Non abbiamo limiti né obiettivi"

Filippo Di Marco, ds dell'Insieme Formia, analizza la stagione del club, alle prese con il campionato di Eccellenza dopo la retrocessione dello scorso anno:

"Stiamo lavorando sodo, giorno dopo giorno ci diamo da fare per migliorare a livello organizzativo e tecnico. Puntiamo al miglioramento della qualità delle nostre rose, curiamo la crescita dei giovani da inserire in prima squadra, formiamo calciatori validi dal punto di vista tecnico, umano e caratteriale".

"La tifoseria formiana è tra le migliori d'Italia, ha storia e cultura, un attaccamento unico che viene confermato ogni domenica dalla loro presenza e calore sugli spalti. Il loro supporto è importante, nostro compito sarà non deluderli".

"Inizia un periodo intenso senza dubbio. Non ci prefissiamo risultati, vogliamo lavorare sul campo per crescere e onorare la maglia. Deve essere questa la nostra mentalità, gli obiettivi si raggiungono con sacrificio e umiltà. Non ci poniamo dei limiti ma allo stesso tempo non fissiamo degli obiettivi. Non conosco altra strada se non quella del lavoro: dobbiamo essere sul pezzo, lavorare serenamente ed essere intelligenti sulle strategie da adottare per la crescita del progetto sportivo".