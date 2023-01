Insieme Formia, Di Marco: "Che attaccamento alla maglia! Daremo l'anima"

L'Insieme Formia vince anche il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Nettuno, battuto 3 a 2, e vola all'atto finale della competizione. Al termine del match, il ds Filippo Di Marco ha voluto fare i complimenti alla squadra, dedicando la vittoria al presidente Alessandro Anelli e ringraziando i tifosi per l'attaccamento alla maglia. Le sue parole:

"Prima di tutto faccio i complimenti al Nettuno, una squadra importante e ostica da affrontare. Ma i miei ragazzi hanno disputato una gara importante sotto tutti i punti di vista su un campo caldo. Abbiamo avuto la dimostrazione del grande potenziale e attaccamento che hanno a questi colori".

"Dare questa gioia ai tifosi è importantissimo. Sono parte integrante del gruppo. Ringrazio fortemente tutti i ragazzi che sono venuti qui a prendersi l'acqua fuori al campo, che hanno dato tutto fino all'ultimo minuto. Abbiamo una cornice di pubblico importante e daremo l'anima per loro. I ragazzi sono eccezionale. Al secondo gol sono andato sotto la curva con loro, volevo festeggiare con loro, se lo meritano. Nonostante tutte le critiche, queste ci hanno dato la voglia e la grinta e la determinazione per prenderci questo importante risultato. Dobbiamo fare ancora tanto, non abbiamo fatto niente, ma ci dà la voglia e la stima in più per continuare a lavorare con grande professionalità e dedizione".

"Dedichiamo questa vittoria al presidente Alessandro Anelli, per me è un punto di riferimento ma per la piazza anche è un personaggio che dobbiamo tenerci stretto e coccolarci. È veramente un riferimento nel bene e nel male, è il primo che ci critica e ci dà la forza per fare meglio e sta con noi dalla mattina alla sera senza lasciare nulla al caso".