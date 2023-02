Terracina, Di Ronza dimesso dall'ospedale

In seguito ad un contrasto di gioco contro il Torrenova, Giandomenico Di Ronza è stato portato in ospedale per accertamenti. Come comunicato dal Terracina, il giocatore sta bene e ha lasciato il nosocomio romano: "Il Terracina 1925 rende noto che il tesserato Giandomenico Di Ronza, al termine dei controlli svolti, è stato dimesso dall'Ospedale Casilino di Roma. Ti aspettiamo di nuovo in campo, Giando".