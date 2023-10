Città di Formia, anche il direttore generale Domenico Russo dice addio: il comunicato

Anche il direttore generale Domenico Russo lascia il Città di Formia. Per lui, come precedentemente per altri componenti dello staff - ultimo il tecnico Mazziotti - la motivazione dell'addio è legata a problemi di salute:

"Domenico Russo lascia il ruolo di direttore generale del club biancazzurro. La sua richiesta è arrivata alla società da diversi giorni, abbiamo temporeggiato con la speranza di un suo ripensamento, ma la situazione attuale e le delicate problematiche di salute che sta affrontando negli ultimi mesi ci costringono ad accettare la sua esigenza. Ringraziamo Mimmo e gli facciamo un enorme in bocca al lupo per il futuro".