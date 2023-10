Città di Formia, il dg Russo: "Lascio per problemi al cuore. Dispiacere enorme"

Domenico Russo non è più il direttore generale del Città di Formia: l'addio è arrivato per problemi di salute, dopo che il mese scorso è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore. Le parole del dirigente: "Allo stato attuale sono costretto a lasciare, con enorme dispiacere, il ruolo di direttore generale del Città di Formia. Sono legatissimo a questa piazza eccezionale, che mi ha regalato tanto quando ho ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri. Avrei voluto, anche in minima parte, restituire le tante emozioni provate grazie al vostro affetto. La mia è una decisione difficile ma necessaria, sono troppi i campanelli di allarme che mi fanno capire di non scherzare con il mio cuore. Ringrazio i presidenti per la fiducia mostrata nei miei confronti, sarò sicuramente un loro grande tifoso e sostenitore. Grazie a voi, formiani. Siete unici" .