Terracina, Baioni: "Non ci nascondiamo. Puntiamo al salto di categoria e alla Coppa Italia"

Donatello Baioni, uno dei presidenti del Terracina, parla così dell'inizio di stagione del club:

"Il primo bilancio è positivo. A differenza dello scorso anno, la squadra ha ingranato subito. Le piccole soddisfazioni ci danno forza e ci spingono ad andare oltre. Ci serviva riportare persone allo stadio, far bene in allenamento, ripartire col settore giovanile. Sta funzionando un po' tutto, stiamo lavorando bene in ogni ambito".

"Il colpo di Davis Curiale? Sentivamo che mancava un po' di esperienza, autorità. Volevamo essere ancora più sicuri che la testa non ci facesse brutti scherzi. Ha doti calcistiche di categoria superiore. Volevamo qualcuno che spalleggiasse Carlini, che desse sicurezza e tranquillità. Ci serviva proprio a livello mentale più che fisico e atletico. È un grande giocatore".

"Obiettivo? Come tutti, quando iniziamo il campionato, giochiamo per vincere. Rimaniamo con i piedi per terra e non ci nascondiamo. Puntiamo al salto di categoria e speriamo di riuscirlo a fare. Punteremo anche alla Coppa Italia. Lavorando giorno dopo giorno, strutturandoci su tutti i campi e settori, cercheremo di fare il nostro meglio".

"Stiamo lavorando insieme ai dirigenti e al sindaco per risolvere il problema della capienza del Colavolpe. Vogliamo aumentarla di 2000 persone. Ci aspettiamo un pubblico numeroso".