Durazzo saluta l'Insieme Formia: "Non è un addio ma un arrivederci"

Giovanni Durazzo saluta l'Insieme Formia dopo tre anni in biancazzurro. Al termine della stagione 2022/2023, l'attaccante dice addio alla squadra che lo ha accolto nel 2020. Questo il messaggio del classe 2002 ai tifosi e agli addetti ai lavori del Formia:

"Ciao Formia. Purtroppo è arrivato questo giorno. Mi hai accolto che ero un ragazzino e adesso ti lascio da uomo. Volevo ringraziare tutte le persone che ho incontrato in questo viaggio di 3 anni, fatto di sacrifici, delusioni e gioie. Volevo ringraziare tutti i compagni di squadra che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni. Poi volevo ringraziare Mister Amato, Mr.Starita, Mr.Gioia, Mr. Mimmo Russo, Mr. Edu, Mr.Andrea, Mr. Farina, per tutti i loro consigli, per avermi fatto giocare per questa squadra, dandomi fiducia quando c’era bisogno. Non potrei dimenticarmi degli addetti ai lavori, Gianni Miorelli, Claudio, Pasquale Cogliandro, Erasmo Scarpellino, Maurizio Petronzio, persone che hanno lavorato tantissimo per me e i miei compagni dietro i riflettori. Ringrazio il Presidente Anelli per avermi accolto come un figlio e per avermi sempre difeso. Ma soprattutto volevo ringraziare i tifosi che ci sono sempre stati accanto, la coppa Italia è per loro, sono contento di essere riuscito (insieme a tutti i miei compagni ) a vincere un trofeo a Formia, mi sembrava il minimo, dopo tutto il calore e l’affetto ricevuto. Non è un addio ma un arrivederci. Grazie di tutto".