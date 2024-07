Città di Formia, colpo clamoroso: Durazzo torna in biancazzurro

"Giovanni Durazzo torna in biancazzurro": è di pochissime parole il Città di Formia nell'annunciare il grande ritorno dell'attaccante che tanto ha fatto bene nella precedente esperienza nel club pontino, durata tre anni. L'addio al Formia era arrivato un anno fa per Durazzo, che ha cominciato nuove esperienze che però non hanno mai cancellato dal suo cuore l'esperienza vissuta in biancazzurro, dove ora torna ufficialmente per cominciare una nuova grande avventura al fianco di Di Marco.