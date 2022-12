Eccellenza Lazio girone A: il programma della 13esima giornata

In campo l'Eccellenza con la 13esima giornata del girone B. La Vis Sezze, fuori casa, sfida il Boreale. L'obiettivo è invertire il trend negativo delle ultime giornate: in sei partite, la squadra pontina ha messo a segno solo 4 pareggi con 2 sconfitte. Il Centro Sportivo Primavera scende invece in campo contro il Falaschelavinio dopo il pari contro il Nettuno.

Il programma della 13esima giornata

Ore 11.00

Academy Ladispoli - Campus Eur 1960

Astrea - UniPomezia

Aurelia Antica Aurelio - Anzio Calcio

Boreale - Vis Sezze

Falaschelavinio - Centro Sportivo Primavera

Nettuno - Civitavecchia Calcio

Pol. Favl Cimini - Città di Cerveteri

Quarto Municipio - Fiano Romano

Ore 11.30

Indomita Pomezia - W3 Maccarese