Eccellenza Lazio Girone B: il programma della 14esima giornata

Domenica 19 è in programma la 14esima giornata di Eccellenza, Girone B. Tra i vari club che scenderanno in campo anche il Centro Sportivo Primavera, che ospiterà in casa l'Indomita Pomezia. Dopo aver visto rinviare la sfida della 13esima giornata contro lo Sporting Ariccia, il club di Dario Polverini è pronto a riprendere la marcia che ha come obiettivo primario quello di ottenere punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Attualmente la società pontina è penultima con 8 punti.

IL PROGRAMMA

Anzio - Falaschelavinio ore 11



Casal Barriera - Villalba Ocres Moca ore 11



Centro Sportivo Primavera - Indomita Pomezia ore 11



Pro Calcio Tor Sapienza - Sporting Ariccia ore 11



Real Rocca di Papa La Rustica - Pol. S. Angelo Romano ore 11



Tivoli - Atletico Lodigiani ore 11



Vigor Perconti - Riano ore 11

Luiss - Cantalice RINVIATA