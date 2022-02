Eccellenza Girone B: chi salta la 18esima giornata?

Archiviata la 17esima giornata, il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato con le decisioni in merito al girone B di Eccellenza Lazio. Squalifica per due giornate per Chirilenco del Riano Calcio mentre salteranno una giornata effettiva di gara per Di Nolfo dell'Atletico Lodigiani, Battaiotto e Seferi dell'Indomita Pomezia. Nessuna decisione che vada ad impattare sul Centro Sportivo Primavera, unica pontina del girone B di Eccellenza, che nel prossimo turno sfiderà il Villalba Ocres Moca.