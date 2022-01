Eccellenza Girone B: i risultati della 16esima giornata

Campionati diversi, decisioni diverse. Nella 16esima giornata di Eccellenza Laziale, il Girone C non è sceso in campo: tutte rinviate, infatti, le sfide del 6 gennaio. Discorso differente, invece, per il Gruppo B, con 4 gare rinviate e 4 che invece si sono disputate. A giocare la 16esima giornata sono state 8 formazioni, tra cui Casal Barriera e Real Rocca di Papa La Rustica, che si sono spartite la posta in palio: un punto ciascuno per i due club. Il Falaschelavinio vince 3 a 2 contro l'Atletico Lodigiani, mentre la Polisportiva S. Angelo Romano batte la Luiss 2 a 1. In campo anche l'unica pontina del girone, il Centro Sportivo Primavera, che batte il Riano Calcio 3 a 1 e sale ancora in classifica.

I RISULTATI DELLA 16ESIMA GIORNATA

Casal Barriera - Real Rocca di Papa La Rustica 1-1

Falaschelavinio - Atletico Lodigiani 3-2

Polisportiva S. Angelo Romano - Luiss 2-1

Riano Calcio - Centro Sportivo Primavera 1-3

Cantalice - Pro Calcio Tor Sapienza RINVIATA

Indomita Pomezia - Tivoli Calcio RINVIATA

Sporting Ariccia - Anzio Calcio RINVIATA

Villalba Ocres Moca - Vigor Perconti RINVIATA