Eccellenza Lazio Girone B: il programma della 18esima giornata

Domenica di calcio in casa Eccellenza, girone B. Il gruppo scenderà in campo domani, 13 febbraio, con la 18esima giornata. La pontina del gruppo, il Centro Sportivo Primavera, sfiderà il Villalba Ocres Moca in trasferta. Il programma completo.

IL PROGRAMMA DELLA 18ESIMA GIORNATA

Cantalice - Anzio ore 11

Casal Barriera - Luiss ore 11

Falaschelavinio - Sporting Ariccia ore 11

Indomita Pomezia - Atletico Lodigiani ore 11

Pol. S. Angelo Romano - Pro Calcio Tor Sapienza ore 11

Riano - Tivoli ore 11

Villalba Ocres Moca - Centro Sportivo Primavera ore 11

Real Rocca di Papa La Rustica - Vigor Perconti ore 11.15