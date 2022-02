Eccellenza Lazio Girone B: i risultati della 20esima giornata

Termina la 20esima giornata di Eccellenza, girone B. Il Centro Sportivo Primavera, unica pontina del girone, perde contro il Real Rocca di Papa La Rustica per 3 a 2. Pari, invece, tra Cantalice e Sporting Ariccia e tra Villalba Ocres Moca e Tivoli. Vince il Casal Barriera sul Pro Calcio Tor Sapienza, l'Indomita Pomezia sul Falaschelavinio e il Sant'Angelo Romano sull'Anzio. Vittoria anche per l'Atletico Lodigiani sul Riano e per la Luiss sulla Vigor Perconti. Il CS Primavera resta in zona playout e torna a perdere dopo 7 risultati utili consecutivi.

Cantalice - Sporting Ariccia 1-1

Casal Barriera - Pro Calcio Tor Sapienza 4-1

Falaschelavinio - Indomita Pomezia 2-3

Pol. S. Angelo Romano - Anzio 1-0

Real Rocca di Papa La Rustica - Centro Sportivo Primavera 3-2

Riano - Atletico Lodigiani 0-2

Vigor Perconti - Luiss 2-3

Villalba Ocres Moca - Tivoli 2-2