Eccellenza Lazio girone B: i risultati della seconda giornata

Termina la seconda giornata di Eccellenza. Nel girone B, varie sfide con le pontine protagoniste, su tutte il derby tra Insieme Formia e Itri, con la vittoria dei padroni di casa a racimolare i primi 3 punti nel campionato. Vince anche il Gaeta, contro il Vicovaro, con una doppietta di Nohman e un autogol. Pari invece per il Monte San Biagio contro la Pro Calcio Tor Sapienza: in gol il nuovo acquisto Compagnone. Duro ko per il Terracina nel "derby" contro il Sora. Tutti i risultati:

Domenica 11 settembre

Certosa - Vigor Perconti 2-0

Città di Anagni Calcio - Villalba Ocres Moca 2-0

Colleferro Calcio - Atletico Torrenova 4-1

Insieme Formia - Itri Calcio 2-0

Luiss - Ferentino Calcio 1-2

Monte San Biagio - Pro Calcio Tor Sapienza 1-1

Vicovaro - Gaeta 0-3

Fonte Meravigliosa - Audace 1919 0-2

Sora - Terracina 4-0