Eccellenza Lazio girone C: il programma dell'ultima giornata

Volge al termine il campionato di Eccellenza girone C. In quest'ultima giornata, si attendono ancora alcuni verdetti, come ad esempio c'è grande attesa per capire quale sarà il futuro dell'Itri, che cerca la salvezza diretta non ancora raggiunta. La squadra di Ardone sfiderà il Terracina, che invece è già salvo così come il Gaeta. Retrocessi invece Atletico Lazio e Pontinia, mentre la Vis Sezze spera di evitare i playout.

IL PROGRAMMA DELLA 30ESIMA GIORNATA

Audace - Arce ore 11

Città di Monte San Giovanni Campano - Colleferro ore 11

Gaeta - Pontinia ore 11

Lupa Frascati - Città di Anagni ore 11

Morolo - Atletico Lazio ore 11

Sora - Pol. Città di Paliano ore 11

Terracina - Itri ore 11

Vis Sezze - Ferentino ore 11