Eccellenza Lazio Girone C: gli arbitri della 17esima giornata

L'Eccellenza Lazio torna in campo con il recupero della seconda giornata di ritorno, la 17esima. Per il girone C in programma grandi sfide, come quella tra Terracina e Vis Sezze, che si contendono la parte alta della classifica. Gare importanti anche per la salvezza, con il Pontinia impegnato contro il Morolo e l'Atletico Lazio che sfiderà invece l'Anagni. Qui le designazioni arbitrali del turno.

ATLETICO LAZIO A.S.D. CITTA DI ANAGNI CALCIO Paolo Rodolfo Benestante Aprilia Simona De Magistris Cassino Giuseppe Falcetta Aprilia AUDACE 1919 COLLEFERRO CALCIO Marco Burattini Roma 1 Daniele Colizzi Albano Laziale Riccardo Bernetti Ostia Lido GAETA ARCE 1932 Edoardo Panici Aprilia Eleonora Negro Roma 1 Leonardo Degli Abbati Roma 1 LUPA FRASCATI A.S.D. POL.CITTA DI PALIANO Silvia Stavagna Viterbo Daniele Monaco Roma 2 Andrea Gentilezza Civitavecchia MOROLO CALCIO PONTINIA Luigi Conte Ciampino Gianluca Scipione Formia Angelo Calce Cassino SORA CALCIO 1907 ITRI CALCIO SSD ARL Antonio Pio Pascuccio Ariano Irpino Lorenzo Arcidiacono Roma 1 Federica Ciufoli Albano Laziale TERRACINA CALCIO VIS SEZZE Riccardo Bernardini Ciampino Benedetto Casale Formia Flavio Moschetta Formia