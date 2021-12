Eccellenza Girone C: il programma della 14esima giornata

L'Eccellenza Girone C si appresta a vivere la quattordicesima giornata di campionato, che come di consueto vedrà impegnati vari club della provincia di Latina. Alle ore 11 in campo l'Itri contro il Monte San Giovanni Campano e il Gaeta, che in casa ospiterà l'Anagni. L'Atletico Lazio, che ha cominciato l'obiettivo rimonta, sfiderà la capolista Lupa Frascati, ora prima in solitaria. Il Terracina, tornato al successo, ospiterà l'Arce al Colavolpe. La Vis Sezze, che ha perso la vetta della classifica dopo il passo falso contro l'Itri, sfiderà in casa il Colleferro con l'obiettivo di recuperare quanto prima il primo posto in classifica. Alle 14.30 il Pontinia di Pernarella in campo contro il Sora.

IL PROGRAMMA

Audace - Pol. Città di Paliano ore 11

Città di Monte San Giovanni Campano - Itri ore 11

Gaeta - Città di Anagni ore 11

Lupa Frascati - Atletico Lazio ore 11

Morolo - Ferentino ore 11

Terracina - Arce ore 11

Vis Sezze - Colleferro ore 11

Sora - Pontinia ore 14.30