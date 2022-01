Eccellenza Girone C: rinviate 6 gare del 6 gennaio

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

Il Covid colpisce anche il campionato d'Eccellenza. La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il posticipo di 6 sfide del Girone C, in programma per il 6 gennaio. Saranno rinviate a dara da destinarsi le sfide tra Arce e Sora, Anagni e Morolo, Colleferro e Terracina, Itri e Audace, Paliano e Gaeta e Pontinia e Lupa Frascati.

GIRONE C: LE GARE RINVIATE

Arce-Sora

Anagni-Morolo

Colleferro-Terracina

Itri-Audace

Paliano-Gaeta

Pontinia-Lupa Frascati