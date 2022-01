Eccellenza Lazio, la classifica provvisoria del premio del C.R.Lazio

La LND ha pubblicato la classifica provvisoria del premio istituito dal Comitato Regionale Lazio di Valorizzazione Giovani istituito per il campionato di Eccellenza. Primo il Morolo, che ha impiegato più di tutti i calciatori di classe superiore a quella prevista dall’obbligo dei giovani di lega, ovvero di classe 2004 in poi. Chiude la classifica, al decimo posto, l'Audace 1919. Nessuna pontina in lista.

MOROLO 3.984 minuti CITTA’ MONTE S.GIOVANNI CAMPANO 2.651 minuti PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1.627 minuti FERENTINO 1.490 minuti BOREALE DONORIONE 1.209 minuti VIGOR PERCONTI 1.198 minuti RELROCCADIPPAPA LARUSTICA 1.186 minuti PARIOLI CALCIO 1.141 minuti CASAL BARRIERA 1.112 minuti AUDACE 1919 1.069 minuti