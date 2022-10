Eccellenza Lazio girone A: il programma della sesta giornata

Dopo il turno di Coppa Italia, le squadre di Eccellenza tornano a pensare al campionato. Alle ore 11 scendono in campo le due pontine: il Centro Sportivo Primavera ospiterà in casa il Campus Eur, mentre la Vis Sezze sarà impegnata in trasferta contro il Città di Cerveteri. Il programma completo della giornata:

Ore 11

Anzio - UniPomezia

Aureliantica Aurelio - Falaschelavinio

Centro Sportivo Primavera - Campus Eur

Città di Cerveteri - Vis Sezze

Fiano Romano - Civitavecchia

Indomita Pomezia - Academy Ladispoli

Pol. Favl Cimini - Nettuno

Quarto Municipio - Astrea

W3 Maccarese - Boreale