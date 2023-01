Eccellenza Lazio girone A: i risultati della 19esima giornata

In attesa delle sfide del pomeriggio, che andranno a concludere la 19esima giornata di Eccellenza, il girone A è sceso in campo in mattinata. Tra le sfide in programma anche quella tra Vis Sezze e Favl Cimini, vinta 2 a 1 dalla squadra di Giannone con le reti di Vanini e Compagnone. 3 punti anche per il Centro Sportivo Primavera che torna alla vittoria contro il Città di Cerveteri, imponendosi 3 a 0.

Ore 11

Academy Ladispoli - Nettuno 1-1

Anzio Calcio - Fiano Romano 3-1

Astrea - Falaschelavinio 3-1

Boreale - Aurelia Antica Aurelio 1-1

Campus Eur - Quarto Municipio 0-0

Vis Sezze - Pol. Favl Cimini 2-1

Centro Sportivo Primavera - Città di Cerveteri 3-0

Ore 15

Civitavecchia Calcio - W3 Maccarese

UniPomezia - Indomita Pomezia