Eccellenza Lazio girone A: i risultati della 21esima giornata

Dopo la vittoria dell'ultimo turno contro l'Anzio capolista, il Centro Sportivo Primavera cade contro il Fiano Romano, in casa: a decidere è un gol di Madonna al 46'. Un ko anche per la Vis Sezze, tra le mura amiche: dopo la rete di Onorato al 12' e il pareggio di Mortaroli al 43', due minuti dopo la ripresa ecco la beffa: cross di Giordano che però finisce in porta, regalando il vantaggio ai suoi. Tutti i risultati della giornata.

Ore 11

Academy Ladispoli - Aureliantica Aurelio 2-1

Astrea - Pol. Favl Cimini 0-2

Boreale - Indomita Pomezia 1-0

Campus Eur - Città di Cerveteri 4-0

Nettuno - Falaschelavinio 0-1

Vis Sezze - Quarto Municipio 1-2

Ore 11.15

Centro Sportivo Primavera - Fiano Romano 0-1

Ore 15

Civitavecchia - Anzio 1-1

UniPomezia - W3 Maccarese 2-0