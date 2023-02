Eccellenza Lazio girone A: i risultati della 23esima giornata

23esima giornata di Eccellenza girone A fortunata per le due pontine, Vis Sezze e Centro Sportivo Primavera, che tornano alla vittoria. La squadra di Polverini, impegnata in trasferta contro il Campus Eur, passa 2 a 0 con le reti di Traiano e Carlino. Poker per la formazione di Giannone, in casa contro il Città di Cerveteri: un 4 a 1 firmato da Lauri, Onorato e la doppietta di Compagnone.

Domenica 19 febbraio

Ore 11

Academy Ladispoli - Indomita Pomezia 3-1

Astrea - Quarto Municipio 2-0

Boreale - W3 Maccarese 3-2

Campus Eur - Centro Sportivo Primavera 0-2

Falaschelavinio - Aurelia Antica Aurelio 1-3

Nettuno - Favl Cimini 2-2

Vis Sezze - Città di Cerveteri 4-1

Ore 15

Civitavecchia - Fiano Romano 1-0

UniPomezia - Anzio Calcio 3-2