Eccellenza Lazio girone A: i risultati della terza giornata

Messa in archivio la terza giornata di Eccellenza Lazio girone A. Il Centro Sportivo Primavera batte l'Anzio con 3 gol arrivati tutti nel primo tempo: doppietta di Francesco Montella al 5' e 13' e tris che porta la firma di Kevin Carlino al 37'. Vince anche la Vis Sezze, contro l'Indomita Pomezia. Dopo l'autogol di Valente al 4’, al 35' è arrivato il pari di Zimbardi. Nel secondo tempo, gol di Haxhi al 22' e di Palluzzi al 47’ a chiudere i giochi e a regalare alla Vis i primi 3 punti in campionato in casa.

Domenica 18 settembre

UniPomezia - IV Municipio 2-0

Academy Ladispoli - Falaschelavinio 2-0

Astrea - Aurelia Antica Aurelio 2-2

Boreale DonOrione - Polisportiva Favl Cimini 1-1

Campus Eur 1960 - W3 Maccarese 0-0

Centro Sportivo Primavera - Anzio Calcio 1924 3-0

Nettuno - Fiano Romano 0-1

Vis Sezze - Indomita Pomezia 3-1

Civitavecchia Calcio - Città di Cerveteri 1-3