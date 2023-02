Eccellenza Lazio girone A: il programma della 22esima giornata

Un turno per ripartire. Nella 21esima giornata di campionato di Eccellenza, girone A, le due pontine non hanno portato a casa punti. Un ko contro il Quarto Municipio, in casa, per la Vis Sezze mentre una sconfitta di misura per il Centro Sportivo primavera contro il Fiano Romano. Le due formazioni in questa 22esima giornata sfideranno rispettivamente W3 Maccarese e Civitavecchia, alla ricerca di punti.

Il programma della 22esima giornata

Ore 11

Anzio - Campus Eur

Aureliantica Aurelio - Nettuno

Città di Cerveteri - UniPomezia

Pol. Favl Cimini Academy - Ladispoli

Quarto Municipio - Boreale

W3 Maccarese - Vis Sezze

Ore 11.15

Centro Sportivo Primavera - Civitavecchia

Ore 11.30

Indomita Pomezia - Astrea

Ore 15

Fiano Romano Falaschelavinio