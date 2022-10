Eccellenza Lazio girone A: i risultati dell'ottava giornata

Archiviata anche l'ottava giornata di Eccellenza girone A. Il derby tra Centro Sportivo Primavera e Vis Sezze, finisce 0 a 0. Pari anche tra Favl Cimini e Aureliantica Aurelio. Vince il Campus Eur sul Fiano Romano per 3 a 0, così come la Maccarese sull'Academy Ladispoli. Il Boreale batte l'Anzio per 2 a 1 e il Civitavecchia l'UniPomezia per 3 a 2. Vittoria di misura per l'Astrea sul Cerveteri e per il Falaschelavinio sull'Indomita Pomezia. 4 a 3 tra Quarto Municipio e Nettuno.

Ore 10:30

Fiano Romano Campus Eur 0-3

Ore 11

Anzio Boreale 1-2

Centro Sportivo Primavera Vis Sezze 0-0

Città di Cerveteri Astrea 0-1

Indomita Pomezia Falaschelavinio 0-1

Pol. Favl Cimini Aureliantica Aurelio 1-1

Quarto Municipio Nettuno 4-3

W3 Maccarese Academy Ladispoli 3-0

Ore 14:30

Civitavecchia UniPomezia 3-2