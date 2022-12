Eccellenza Lazio girone A: il programma della 14esima giornata

14esimo appuntamento stagionale con l'Eccellenza. Per il girone A, in mattinata in campo la Vis Sezze contro l'Astrea, alle ore 11. Dopo un periodo di risultati negativi, la squadra pontina è chiamata a ripartire. Alle 11:15 il Centro Sportivo Primavera sfida l'Aureliantica Aurelio. Tutte le gare della giornata.

Ore 11:00

Anzio - Pol. Favl Cimini

Campus Eur -Nettuno

Città di Cerveteri - Indomita Pomezia

Fiano Romano - Boreale

Vis Sezze - Astrea

Ore 11:15

Centro Sportivo Primavera - Aureliantica Aurelio

Ore 14:30

Civitavecchia - Falaschelavinio

UniPomezia - Academy Ladispoli