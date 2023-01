Eccellenza Lazio girone A: il programma della 18esima giornata

Via alla domenica di Eccellenza girone A con la sfida tra la Vis Sezze e l'Aureliantica Aurelio. La squadra pontina scenderà in campo alle ore 11 cercando la vittoria dopo il pareggio contro il Falaschelavinio. Gara tra il Centro Sportivo Primavera e il W3 Maccarese, sempre in mattinata, con gli uomini di Polverini che invece vogliono continuare la striscia positiva dopo due 3 a 0 negli ultimi due match di campionato.

Ore 11

Aureliantica Aurelio - Vis Sezze

Città di Cerveteri - Anzio

Fiano Romano - Academy Ladispoli

Indomita Pomezia - Campus Eur

Nettuno - Astrea

Pol. Favl Cimini - UniPomezia

Quarto Municipio - Civitavecchia

W3 Maccarese - Centro Sportivo Primavera

Ore 11:30

Falaschelavinio - Boreale